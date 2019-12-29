Четыре человека погибли при лобовом ДТП в Вологодской области

Две легковушки столкнулись на трассе на 676 километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области. Погибли четыре человека.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области, авария произошла 29 декабря в 02:00. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Almera. В результате лобового удара погибли четыре человека — все они ехали в Nissan.

По данным полиции, погибли водитель 1997 года рождения, сидевшая на переднем сидении пассажирка 1997 года рождения, пассажирка 1975 года рождения, которая сидела за водителем, а также мужчина, который находился на заднем сидении справа. Его личность пока не установили.

Водитель и пассажир Ford выжили — их отправили в больницу. Информации о точной причине аварии пока нет. На месте ДТП работают полицейские.