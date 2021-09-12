Четыре человека погибли при крушении самолета в Иркутской области

Четыре человека стали жертвами жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области, среди погибших трое мужчин и женщина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Как уточнили в оперативном штабе, одной из жертв стал командир воздушного судна. Личности остальных погибших уточняются.

По последним данным, из рухнувшего самолета уже началась эвакуация. Спасатели прибыли на место и помогают пассажирам покинуть искореженный салон воздушного судна. Ранее публиковалось аудио, на котором люди кричали, что уже увидели рядом с ними фонари и стали просить о помощи.

Многие из пассажиров живы, они связывались со своими родственниками и с властями Иркутской области. Очевидцы рассказали, что пожара на месте крушения не возникло, но сам корпус самолета оказался сильно поврежден, людей зажало.

Сейчас проводятся спасательные работы. Пассажиров извлекают из салона. Задействовано 50 спасателей и 10 единиц техники. По предварительным данным, эвакуация будет проводиться на лодках, так как самолет сел на острове. Операцию осложняют погодные условия — в месте крушения стоит густой туман.