Четыре человека погибли при ДТП с фурой под Красноярском

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Красноярском крае. В результате аварии скончались 17-летний водитель ВАЗ-2107 и трое пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно сотрудники ведомства выяснили, что ДТП произошло утром 26 октября на 776-м километре автодороги Р255 «Сибирь» в Емельяновском районе. Там лоб в лоб столкнулись фура DAF и легковушка ВАЗ-2107, ехавшая в Ачинск со стороны Красноярска.

«В результате столкновения погиб 17-летний водитель „Жигулей“ и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители поселка 13 Борцов Революции», — уточнили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

На фотографиях с места аварии видно, что после столкновения фура вылетела в кювет и перевернулась. Легковой автомобиль оказался почти полностью раскурочен. Уцелела только задняя левая дверь.

Источник фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сейчас на дороге работает следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям ведомства. Движение автомобилей затруднено, но проезд не перекрывали. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.