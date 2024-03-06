Происшествия 06 марта 2024, 04:34 Четыре человека погибли на пожаре в Зеленограде МЧС России: на пожаре в частном доме в Зеленограде погибли четыре человека

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При пожаре в одноэтажном частном доме в Зеленограде погибли четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, пожарные опасались перехода пламени на соседний дом. Позднее обрушилась кровля в 20 «квадратов».

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Из горящего здания вывели четырех жильцов. Сначала спасатели сообщили, что погибли два человека, позже информацию уточнили — скончались четверо.

Пожар удалось локализовать к 02:00, спустя два часа возгорание ликвидировали. Эксперты установят причины произошедшего.

Кадры пожара в трехэтажном доме в Ростовской области опубликовали ранее. Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания.