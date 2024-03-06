06 марта 2024, 04:34
Четыре человека погибли на пожаре в Зеленограде
МЧС России: на пожаре в частном доме в Зеленограде погибли четыре человека
При пожаре в одноэтажном частном доме в Зеленограде погибли четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, пожарные опасались перехода пламени на соседний дом. Позднее обрушилась кровля в 20 «квадратов».
Реклама
Из горящего здания вывели четырех жильцов. Сначала спасатели сообщили, что погибли два человека, позже информацию уточнили — скончались четверо.
Пожар удалось локализовать к 02:00, спустя два часа возгорание ликвидировали. Эксперты установят причины произошедшего.
Кадры пожара в трехэтажном доме в Ростовской области опубликовали ранее. Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания.
Пожары
МЧС РФ
Россия
Москва
Реклама
Реклама