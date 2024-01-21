Происшествия 21 января 2024, 07:28 Четыре человека погибли в Газе после новой атаки Израиля Израиль нанес удар по сектору Газа, есть погибшие и раненые РИА «Новости»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла территорию к востоку от лагеря беженцев Джабалия в Газе. В результате атаки четыре человека скончались, более 20 получили ранения. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X.

«Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы принял сегодня четырех погибших и 21 раненого», — сообщили в организации.

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Израильская армия продолжает наносить удары по анклаву, несмотря на заявление Тель-Авива о снижении боевых действий. Руководство страны объявляло ранее, что не прекратит операцию в Газе до тех пор, пока не уничтожит всех членов палестинского движения ХАМАС.

Арабские государства в ООН пытаются заставить США повлиять на Израиль, чтобы в регионе прекратили огонь. Ранее посол ОАЭ предупредила американских дипломатов, что продолжающиеся обстрелы Газы со стороны Израиля серьезно ухудшили обстановку на Ближнем Востоке, это грозит крупным региональным конфликтом.