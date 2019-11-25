Четыре человека погибли из-за наводнений на юге Франции

В воскресенье в департаменте Вар спасатели обнаружили машину, в которой находились двое погибших — пожилая пара. Потоками воды их машину сбросило на дно оврага. Спасатели планируют извлечь тела утром 25 ноября из-за сложных погодных условий.

Ранее были найдены тела еще двух человек — они также погибли на территории департамента Вар. Один из погибших находился на лодке спасательной службы, когда она перевернулась. Мужчину унесло течением. Тело второго погибшего нашли внутри машины на территории коммуны Кабас.

Также пропавшим без вести объявлен 77-летний мужчина, который вышел из дома в ночь на субботу во время проливного дождя.

Наводнение затронуло департаменты Вар и Приморские Альпы. В Варе с помощью вертолета из воды спасли около 230 человек.

Спасатели помогают также и животным, пострадавшим от стихийного бедствия.