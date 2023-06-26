Происшествия 26 июня 2023, 23:12 Четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в ЛНР МЧС ЛНР: на неизвестном взрывном устройстве в Славяносербске подорвались четыре человека РИА «Новости»

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В Луганской Народной Республике в Славяносербском муниципальном округе автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Один человек погиб на месте, сообщили в Telegram-канале МЧС ЛНР.

В машине было четыре человека, троих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Один мужчина погиб на месте.

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«Сегодня в службу 101 пгт Славяносербск поступило сообщение, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, четверо мужчин направлялись на рыбалку.

Днем ранее в Луганске произошел мощный взрыв. ЧП произошло около 16:00, прилет зафиксировали в юго-западной части столицы ЛНР. ВСУ ударили по городу, скорее всего, ракетами Storm Shadow.