Четыре человека отравились во время очистки канализации в Татарстане

В Нижнекамском районе Татарстана недалеко от поселка Каенлы во время чистки канализации отравились четыре человека. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Первым потерял сознание оператор, затем водитель, который поспешил на помощь. Прибывшие следом работники предприятия не успели достать пострадавших, поскольку отравились ядами.

На место ЧП выдвинулась бригада МЧС. Спасатели уже начали поднимать пострадавших на поверхность.