Происшествия 09 января 2024, 13:30 Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области

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В Нижегородской области правоохранители организовали проверку после отравления газом четырех человек в Дзержинске. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В сообщении ведомства говорится, что из-за угарного газа пострадали женщина, ее сын и два внука. Случай произошел накануне в квартире дома по улице Петрищева.

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Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.