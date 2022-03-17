Четыре человека отравились угарным газом под Красноярском

В селе Идринское в Красноярском крае произошло отравление угарным газом четырех человек. Пострадавшие, в том числе два ребенка, в момент отравления находились в частном доме. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как пояснили в ведомстве, среди отравившихся — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки семи и девяти лет.

По предварительным данным, причиной отравления могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования — закрытие задвижки. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.