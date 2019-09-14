Четыре человека отравились парами от гниющей картошки на Урале

Четыре человека погибли от отравления парами газа от гниющего картофеля в частном доме под Челябинском. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Спешка унесла восемь жизней. Главное о ДТП с автобусом под Ярославлем Подробнее Все произошло в поселке городского типа Магнитка. По предварительным данным, среди погибших — 16-летний подросток. «По предварительным данным, погибшие лица отравились парами газа гниющего картофеля», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве добавили, что смерти носят некриминальный характер. Глава Кусинского района Юрий Лысяков рассказал ТАСС, что в подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Когда жильцы спустились туда, надышались газом. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.