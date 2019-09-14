Четыре человека отравились парами от гниющей картошки на Урале
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Все произошло в поселке городского типа Магнитка. По предварительным данным, среди погибших — 16-летний подросток.
«По предварительным данным, погибшие лица отравились парами газа гниющего картофеля», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ведомстве добавили, что смерти носят некриминальный характер.
Глава Кусинского района Юрий Лысяков рассказал ТАСС, что в подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Когда жильцы спустились туда, надышались газом.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
После завершения проверки будет принято процессуальное решение.