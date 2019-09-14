  • Четыре человека отравились парами от гниющей картошки на Урале

    14 сентября 2019, 23:52

    Екатерина Керсипова, Светлана Степанова

    Четыре человека погибли от отравления парами газа от гниющего картофеля в частном доме под Челябинском. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
    Четыре человека отравились парами от гниющей картошки на Урале

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    Все произошло в поселке городского типа Магнитка. По предварительным данным, среди погибших — 16-летний подросток.

    «По предварительным данным, погибшие лица отравились парами газа гниющего картофеля», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    В ведомстве добавили, что смерти носят некриминальный характер.

    Глава Кусинского района Юрий Лысяков рассказал ТАСС, что в подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Когда жильцы спустились туда, надышались газом.

    «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

    После завершения проверки будет принято процессуальное решение.