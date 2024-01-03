Происшествия 03 января 2024, 21:54 Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Подмосковье СК возбудил уголовное дело после отравления 4 человек угарным газом в Люберцах РИА «Новости»

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Трое мужчин и женщина отравились угарным газом в подмосковном городе Люберцы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своем Telegram-канале СК по Московской области.

«Вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

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По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом. На месте работают следователи и криминалисты, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Подмосковная прокуратура также организовала проверку после гибели людей. По уточненной информации, в разных квартирах многоквартирного дома на улице Инициативная нашли тела трех мужчин и женщины, признаки насильственной смерти не обнаружили.

По результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования, если выяснится, что для этого имеются основания., уточнил ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее житель Подмосковья погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе.