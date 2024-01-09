09 января 2024, 20:01
Четыре частных дома загорелись в селе Ермолино Московской области
Источник «360»: в селе Ермолино под Москвой загорелись четыре частных дома
В селе Ермолино в Московской области загорелись четыре частных дома. Об этом сообщил источник «360».
На место случившегося выехали спасатели. По словам очевидцев, сначала возгорание произошло в бане, после чего огонь перекинулся на другое здание. Информации о пострадавших не поступало.
Утром 9 января на северо-востоке Москвы загорелась автомойка. Двухэтажное здание вспыхнуло на Ярославском шоссе. Пожар произошел в подсобном помещении на 10 квадратных метрах. Огнеборцы локализовали возгорание и ликвидировали открытое пламя.
Накануне пожар начался в пятиэтажном доме на севере столицы. Возгорание началось в квартире на третьем этаже здания. Причины случившегося не уточнялись.
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