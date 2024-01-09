Эксклюзив 09 января 2024, 20:01 Четыре частных дома загорелись в селе Ермолино Московской области Источник «360»: в селе Ермолино под Москвой загорелись четыре частных дома

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В селе Ермолино в Московской области загорелись четыре частных дома. Об этом сообщил источник «360».

На место случившегося выехали спасатели. По словам очевидцев, сначала возгорание произошло в бане, после чего огонь перекинулся на другое здание. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 9 января на северо-востоке Москвы загорелась автомойка. Двухэтажное здание вспыхнуло на Ярославском шоссе. Пожар произошел в подсобном помещении на 10 квадратных метрах. Огнеборцы локализовали возгорание и ликвидировали открытое пламя.

Накануне пожар начался в пятиэтажном доме на севере столицы. Возгорание началось в квартире на третьем этаже здания. Причины случившегося не уточнялись.