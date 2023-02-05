Эксклюзив 05 февраля 2023, 18:30 Четыре бытовки загорелись в поселении Внуковское в Новой Москве Источник «360»: крупный пожар вспыхнул в двухъярусных бытовках в Новой Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Четыре двухъярусные бытовки загорелись на улице Бориса Пастернака в поселении Внуковское, сообщил источник «360». На месте наблюдается густой черный дым и открытое пламя.

Есть угроза распространения пламени, добавил он. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

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Официально данные о происшествии пока не подтвердили.

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UPD: возгорание произошло на территории ЖК «Переделкино Ближнее». Пожар ликвидировали, в результате никто не пострадал, уточнил источник. По его данным, всего на месте установлено 16 двухъярусных бытовок. Возгорание произошло на втором ярусе у четырех из них.

Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар локализовали. На месте продолжаются работы. Никто не пострадал, заключил источник.