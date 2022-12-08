Происшествия 08 декабря 2022, 23:36 Четыре бытовки сгорели на Бухарестской улице в Петербурге

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Четыре строительные бытовки загорелись на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Огонь распространился на 60 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать спустя 37 минут после обращения в экстренные службы.

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Тушением занимались 15 спасателей. Для борьбы с огнем задействовали три единицы спецтехники.

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