08 декабря 2022, 23:36
Четыре бытовки сгорели на Бухарестской улице в Петербурге
Четыре строительные бытовки загорелись на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Огонь распространился на 60 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать спустя 37 минут после обращения в экстренные службы.
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Тушением занимались 15 спасателей. Для борьбы с огнем задействовали три единицы спецтехники.
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Санкт-Петербург
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