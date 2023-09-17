Происшествия 17 сентября 2023, 02:58 Четыре БПЛА ВСУ уничтожили над побережьями Крыма Минобороны РФ сообщило о ликвидации еще четырех украинских дронов рядом с Крымом РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаку предотвратили над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 01:45 до 02:20 по московскому времени пресекли очередную террористическую атаку киевского режима по объектам на территории РФ», — указали в сообщении.

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Менее чем за час до этой атаки — около 01:15 по московскому времени — дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа у западного побережья Крыма.

В ночь на 17 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Истра Московской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Уничтожение украинского БПЛА в небе над Истринским городским округом позже подтвердили в российском оборонном ведомстве.

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать двумя беспилотниками территории Калужской и Тверской областей. В ночь на 16 сентября дроны ликвидировали средствами ПВО.