15 декабря 2023, 19:05
Четыре БПЛА сбили в Курской области
Губернатор Старовойт: системы ПВО сбили четыре БПЛА в Курской области
Системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие», — написал он.
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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
По данным Минобороны России, очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины удалось предотвратить около 17:30. В ведомстве сообщили о двух сбитых дронах ВСУ.
Немногим ранее Старовойт объявил, что в Курске сработали средства ПВО. Он также призвал горожан сохранять спокойствие.
Украинские боевики регулярно атакуют приграничные регионы России. Днем 10 декабря под обстрел попали населенные пункты Попово-Лежачи и Теткино Курской области. Из-за атаки местные жители остались без света.
Беспилотники
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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