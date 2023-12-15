Важное 15 декабря 2023, 19:05 Четыре БПЛА сбили в Курской области Губернатор Старовойт: системы ПВО сбили четыре БПЛА в Курской области РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие», — написал он.

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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным Минобороны России, очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины удалось предотвратить около 17:30. В ведомстве сообщили о двух сбитых дронах ВСУ.

Немногим ранее Старовойт объявил, что в Курске сработали средства ПВО. Он также призвал горожан сохранять спокойствие.

Украинские боевики регулярно атакуют приграничные регионы России. Днем 10 декабря под обстрел попали населенные пункты Попово-Лежачи и Теткино Курской области. Из-за атаки местные жители остались без света.