Происшествия 09 июня 2023, 20:49 Четыре беспилотника за полтора часа атаковали Запорожскую ТЭС Глава Росатома рассказал об атаке 4-х дронов на Запорожскую ТЭС РИА «Новости»

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ВСУ использовали четыре дрона-камикадзе для атаки на Запорожскую теплоэлектростанцию, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью Павлу Зарубину. Видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Лихачев пояснил, что Запорожская ТЭС инфраструктурно связана с ЗАЭС. Атаку на теплоэлектростанцию противник устроил днем 8 июня.

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«Вчера в течение полутора часов, где-то с 14:30 до 16.00, было четыре прилета. Судя по всему, это беспилотники-камикадзе», — рассказал глава Росатома.

По его данным, в результате пострадали два сотрудника. Они получили очень легкие травмы.

Гендиректор госкорпорации уточнил, что Запорожская ТЭС представляют интегрированную часть всей ЗАЭС — на теплоэлектростанции находится одно из распределительных устройств, которое обеспечивает электроснабжение атомной станции.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 июня опубликовал снимки БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС. Три дрона посадили средства РЭБ.