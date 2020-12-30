Еще одна авария произошла на МКАД — в этот раз на внешней стороне 101-го километра дороги. Столкнулись четыре автомобиля, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Источник отметил, что в результате столкновения погиб один человек — еще один пострадал. Очевидица рассказала «360», что авария произошла сразу в четырех полосах — две машины перекрыли два левых ряда, а еще два авто — два правых ряда. В результате проехать можно только по двум средним полосам или по обочине. Там уже образовалась серьезная пробка.

Другой очевидец рассказал, что во втором ряду стоял эвакуатор с машиной на борту — у него отлетело заднее колесо. Рядом с эвакуатором не было аварийных знаков, что создавало риск новых аварий. Еще один свидетель рассказал «360», что в аварии участвовал легковой автомобиль Mercedes — в него на полной скорости влетела другая машина.

По данным очевидцев, в Mercedes ехала семья с ребенком — они остались живы. Погиб один человек — из какой именно машины не понятно. В Дептрансе столицы подтвердили ДТП, но не сообщили про погибших. Там заявили только про четырех пострадавших.

При этом в МВД «360» подтвердили, что один человек действительно погиб. Однако информации о количестве пострадавших в ведомстве нет.