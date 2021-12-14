14 декабря 2021, 14:44
Четыре автомобиля загорелось в Петербурге
В Выборгском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью произошло несколько пожаров. Там загорелись четыре автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на МЧС Петербурга.
Информации о пострадавших не поступало. На Светлановском проспекте загорелась легковушка Chevrolet. Тушением пожара занимались пять спасателей и одна единица техники.
Спустя час на Манчестерской улице также произошло возгорание — там загорелась Toyota. Другой автомобиль сгорел на Пригородной улице.
Последний пожар случился в Приморском районе около трех часов ночи. Там пожарным пришлось спасать от огня «Газель».