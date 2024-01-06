Происшествия 06 января 2024, 02:35 Четыре автомобиля устроили ДТП на МКАД в Москве Дептранс: ДТП с четырьмя автомобилями произошло на МКАД РИА «Новости»

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Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение в сторону СВХ затруднено, заняты три полосы из шести», — указали в сообщении.

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Сейчас на месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в аварии с тремя автомобилями на 49-м километре внешней стороны МКАД погибли два человека. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир пикапа.

До этого автомобиль Ford врезался в фонарный столб на Новотроицком шоссе, рядом с деревней Яковлево. Травмы получили два человека.