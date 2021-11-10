Четыре автомобиля столкнулись в Самаре на пересечении улиц Владимирской и Мичурина

Массовое ДТП произошло в Самаре накануне. По информации портала ГТРК «Самара», на пересечении улиц Владимирской и Мичурина столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным, в аварии больше других пострадал автомобиль Volkswagen, который отбросило на тротуар из-за сильного удара. Машина повалила дорожный знак и урну, написал «Царьград».

Серьезные травмы получил 29-летний водитель иномарки. Из-за того, что автомобиль был сильно поврежден, мужчину пришлось доставать прибывшим на место спасателям.

Что именно стало причиной ДТП, не сообщается. Лишь известно, что авария произошла в темное время суток, когда видимость на дороге была минимальной.