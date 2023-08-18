Происшествия 18 августа 2023, 17:25 Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД Авария из четырех автомобилей произошла на 7-м километре внутренней стороны МКАД РИА «Новости»

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На седьмом километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием четырех машин. Об инциденте сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Четыре автомобиля, из которых два — такси, столкнулись на одной полосе, на месте уже работают оперативные службы Москвы.

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Подробности случившегося уточняются, информации о пострадавших при столкновении пока нет. Движение в районе ДТП затруднено.

UPD: в пресс-службе МВД сообщили, что в результате аварии пострадал один человек. Движение на участке восстановили.

Ранее на юго-востоке Москвы во дворе дома автомобиль сбил ребенка. Несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в одну из больниц столицы.