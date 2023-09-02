Эксклюзив 02 сентября 2023, 14:41 Четыре автомобиля столкнулись на МКАД Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД РИА «Новости»

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Сразу четыре автомобиля столкнулись на внутренней части МКАД. Об этом рассказал «360» источник.

Авария произошла на 44-м километре дороги. Сейчас специалисты уточняют информацию о пострадавших.

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UPD: в МВД данные об аварии пока не поступали.

Ранее на съезде с МКАД автомобиль каршеринга столкнулся с еще двумя машинами. Предварительно, пострадавших в аварии не было.