02 сентября 2023, 14:41
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу четыре автомобиля столкнулись на внутренней части МКАД. Об этом рассказал «360» источник.
Авария произошла на 44-м километре дороги. Сейчас специалисты уточняют информацию о пострадавших.
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UPD: в МВД данные об аварии пока не поступали.
Ранее на съезде с МКАД автомобиль каршеринга столкнулся с еще двумя машинами. Предварительно, пострадавших в аварии не было.
ДТП
Москва 2023
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