Происшествия 02 мая 2023, 18:52 Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Самаре

Читать 360tv в

Массовое ДТП произошло в Самаре на проспекте Кирова. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель Mazda, неподалеку от дома № 180Б, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате первый автомобиль отбросило на LADA Kalina. Вторая иномарка от удара вылетела на встречную полосу и врезалась в LADA Granta.

Реклама

Пассажирка Chevrolet Aveo получила травмы. Ее доставили в больницу, где врачи назначили амбулаторное лечение.