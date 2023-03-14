Происшествия 14 марта 2023, 16:53 Четыре автомобиля сгорели в Краснодарском крае

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В Геленджике минувшей ночью загорелись сразу четыре машины, передает «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел на парковке около жилого комплекса на улице Олега Ануфриева. Свидетели рассказали, что сначала вспыхнуло одно авто, а затем огонь перекинулся еще на три машины. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.