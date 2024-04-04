Происшествия 04 апреля 2024, 23:21 Четыре автомата нашли в машине племянника российского сенатора РБК: в машине племянника сенатора Геремеева обнаружили четыре автомата РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники ДПС обнаружили в машине племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева незарегистрированное оружие. Об этом сообщил РБК.

Иса Гермеев попал в незначительную аварию. При осмотре места ДТП полицейские увидели Mercedes-Benz S650 четыре автомата, 701 патрон и семь пистолетов. Ису пока не задержали, сообщила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.

Реклама

В марте агрессивный таксист открыл огонь возле многоэтажки в Люберцах. Водителю не понравился закрытый шлагбаум на въезде во двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В конце февраля пьяные жители Санкт-Петербурга устроили стрельбу в квартире на проспекте Маршала Захарова. Звуки автоматной очереди напугали местных жителей, они вызвали правоохранителей. Силовики взяли квартиру штурмом.