04 апреля 2024, 23:21
Четыре автомата нашли в машине племянника российского сенатора
РБК: в машине племянника сенатора Геремеева обнаружили четыре автомата
Сотрудники ДПС обнаружили в машине племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева незарегистрированное оружие. Об этом сообщил РБК.
Иса Гермеев попал в незначительную аварию. При осмотре места ДТП полицейские увидели Mercedes-Benz S650 четыре автомата, 701 патрон и семь пистолетов. Ису пока не задержали, сообщила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.
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В марте агрессивный таксист открыл огонь возле многоэтажки в Люберцах. Водителю не понравился закрытый шлагбаум на въезде во двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
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