Четыре ангара обрушились во время пожара в Твери

В Твери четыре ангара обрушились в результате крупного пожара. Сейчас открытый огонь ликвидирован, но площадь возгорания достигала пяти тысяч квадратных метров.

Сообщения о пожаре в ангаре в Твери поступили в МЧС рано утром 3 ноября. На ликвидацию возгорания сразу выехали несколько бригад. Однако быстро справиться с огнем не удалось: из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние склады и административные здания.

«В 08:25 пожар локализован на площади 5000 квадратных метров. В 10:59 объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Кроме того, в ангарах хранились емкости с маслом, спиртом и другими горючими веществами. Из-за риска взрывов спасателям пришлось тушить огонь только снаружи, но не изнутри.

Пожарные Тверской области обратились к коллегам из Подмосковья за помощью. К месту возгорания отправились несколько единиц спецтехники из соседнего региона.

Очевидцы выложили много видео и фото с места пожара. Густой черный дым поднимался над горевшим ангаром на много метров.