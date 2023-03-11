Эксклюзив 11 марта 2023, 08:35 Четырех человек зажало в машине, въехавшей в столб на юго-западе Москвы, — источник Источник «360»: ВАЗ врезался в столб на юго-западе Москвы, в машине зажало четырех человек

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Автомобиль ВАЗ 2108 влетел в столб на улице Брусилова, 9, в Юго-Западном административном округе Москвы. В машине зажало четырех человек, один из них — в очень тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

Спасатели проводят деблокацию, распиливают машину.

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В пресс-службе главного управления МВД Подмосковья информации о происшествии пока нет. Данные уточняеются.

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