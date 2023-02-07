Происшествия 07 февраля 2023, 16:41 Четверым жителям Белореченска грозит до 7 лет тюрьмы за потасовку со стрельбой

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Мужчины устроили драку со стрельбой возле продуктового магазина в самом центре города Белореченска в Краснодарском крае. Четверым местным жителям может грозить до семи лет лишения свободы, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным следствия, молодые люди в возрасте от 23 до 40 лет агрессивно вели себя на улице, в результате чего получали замечания от прохожих.

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С несколькими из них у дебоширов завязалась потасовка, после чего один из фигурантов выстрелил в воздух из газового пистолета.

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