Четверых пострадавших при прорыве дамбы доставят в Красноярск на вертолетах

На данный момент в Курагинской районной больнице находятся девять пострадавших при прорыве дамбы на золотом прииске близ села Щетинкино. Четырех из них отправят санитарными вертолетами в Красноярск. Об этом «360» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«В Курагинской районной больнице находятся девять человек пострадавших. Общее количество обратившихся за медицинской помощью — 16 человек. Из тех девяти, которые находятся в районной больнице, заберет на госпитализацию санитарная авиация в Красноярск. Сейчас проводятся необходимые манипуляции, чтобы стабилизировать их состояние», — сообщили в ведомстве.

Путину доложили о прорыве дамбы в Красноярском крае Подробнее

Также в Минздраве добавили, что пострадавшие, которые останутся в Курагинском районе, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема.

Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино. Вода затопила два общежития-балка, в которых могли находиться до 80 человек.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек. 13 человек числятся пропавшими без вести. Пострадавших — 16 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Президенту России Владимиру Путину сообщили о происшествии. Глава государства поручил сделать все возможное, чтобы помочь людям и не допустить распространения последствий ЧП на близлежащие населенные пункты.