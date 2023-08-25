Происшествия 25 августа 2023, 16:32 Четверых пострадавших при ДТП в Калуге эвакуируют в Москву с помощью санавиации Минздрав: пострадавших при ДТП в Калуге перевезут в Москву силами санавиации РИА «Новости»

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Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи будет координировать эвакуацию в Москву пострадавших при ДТП в Калуге. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

За раненым ребенком уже направили бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф. Несовершеннолетнего доставят в Российскую детскую клиническую больницу, двоих врозслых перевезут в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Еще один пострадавший пройдет лечение в Пироговском центре.

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«По итогам проведенных консультаций медики приняли решение эвакуировать четверых пострадавших в Москву в ведущие учреждения Минздрава России», — говорится в сообщении.

Еще пятеро пострадавших в результате ДТП продолжат лечение в калужских больницах, добавил помощник главы Минздрава.

Авария произошла в Калуге днем 24 августа. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением, вылетел на остановку и сбил 11 человек. Следственный комитет Калужской области начал расследование по факту случившегося.