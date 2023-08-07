Происшествия 07 августа 2023, 11:58 Четверых мужчин оштрафовали в Москве за розыгрыш с похищением человека МВД: четверо молодых людей сымитировали похищение человека на северо-востоке Москвы © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

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Четверо мужчин сымитировали похищение человека в районе Лианозово. Любителей розыгрышей задержали сотрудники уголовного розыска Москвы, сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве сообщили, что в дежурную часть ОМВД России по району Лианозово поступили сообщения о том, что неизвестные подъехали к остановке, насильно посадили в автомобиль мужчину и скрылись.

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Нарушителей задержали на Псковской улице через два часа. Ими оказались молодые люди от 19 до 23 лет. Они сказали, что хотели разыграть людей, находящихся на остановке.

На шутников составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее суд Челябинска арестовал маньяка, державшего в плену 14 лет молодую женщину. Мужчину обвинили в в похищении девушек, изнасиловании и убийстве.