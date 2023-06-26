Эксклюзив 26 июня 2023, 19:13 Четверых детей спасли из пожара на северо-западе Москвы Квартира на пятом этаже загорелась на улице Маршала Василевского в Москве

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На северо-западе Москвы в жилом доме произошел пожар в квартире на пятом этаже, сообщил источник «360».

Трехкомнатная квартира загорелась на улице Маршала Василевского в доме № 17. К месту прибыли спасатели.

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«Сначала заметила небольшой дымок, обошла дом и увидела, как дым валит из окон балкона и соседнего», — рассказала одна из свидетельниц.

Также собеседник «360» уточнил, что из квартиры удалось спасти четырех детей. Их передали прибывшей бригаде скорой помощи для осмотра.

В пресс-службе МЧС по Москве пояснили, что пожар в квартире на площади 30 квадратных метров удалось полностью ликвидировать. О пострадавших данных нет. Причины и обстоятельства случившегося установят специалисты.

Ранее пожарный погиб при спасении человека из горящей квартиры в Королеве.