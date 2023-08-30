Происшествия 30 августа 2023, 11:35 Четвертый за утро беспилотник сбили в Брянской области Богомаз сообщил о четвертом сбитом за утро беспилотнике в Брянской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По данным главы области, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

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«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил Богомаз.

Утром 30 августа около 07:15 губернатор сообщил о сбитом над Советским районом Брянска беспилотном летательном аппарате. В результате падения дрона частично повредило крышу и остекление административного здания.

Примерно через Богомаз заявил о том, что еще два БПЛА пытались атаковать телебашню. Беспилотники уничтожили силы ПВО. На месте падения сбитых дронов возникло возгорание. Его оперативно ликвидировали.

Ночью — в районе 02:00 — над Брянском сбили три беспилотных аппарата самолетного типа. В результате никто не пострадал.

Атаки БПЛА отразили и в ряде других регионов России.