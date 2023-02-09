Происшествия 09 февраля 2023, 11:48 Четвертый человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска ТАСС: число погибших при взрыве газа и обрушении в доме Новосибирска возросло до четырех Пресс-служба МЧС

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Количество жертв взрыва бытового газа в Новосибирске увеличилось до четырех человек. Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего, рассказали ТАСС в экстренных службах.

«В завалах найдено тело еще одного погибшего», — заявил собеседник агентства.

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Ранее в Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших. В частной клинике рядом с домом на улице Линейная, где 9 февраля произошел взрыв газа, пожар и обрушение, развернули операционную для экстренной помощи. Девять человек привезли в горбольницу № 1, областную клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи № 34, двух из них в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

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Спасатели продолжили разбор завалов, прерываясь на минуту тишины — в это время работают кинологи. Подразделения МЧС кроме тяжелой техники используют беспилотники, эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы, а также разного рода ручное оборудования для перерезания арматуры и отодвигания бетонных плит. В спасательной операции задействовали почти 500 человек. Кроме того, в Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков.