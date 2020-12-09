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    09 декабря 2020, 22:09

    Пьяный житель Саратова выбросил собаку с четвертого этажа

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Бульмастифа Ладу из Саратова спасли зоозащитники. Собаку выбросил из окна нетрезвый муж владелицы животного. Как рассказала «360» одна из спасительниц Олеся, хозяйка посчитала, что собака не выживет и дала согласие на усыпление пса.
    Пьяный житель Саратова выбросил собаку с четвертого этажа

    Живодера, выкинувшего Ладу задержали прямо на улице. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии.

    «За что он так с ней — неясно, соседи говорят, что собака умная, неагрессивная, знает команды, воспитанная», — рассказала Олеся.

    Пострадавшую собаку в тяжелейшем состоянии отвезли в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника и отбитые органы.

    Пьяный житель Саратова выбросил собаку с четвертого этажа | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам Олеси, хозяйка не поверила, что Ладу можно спасти и дала согласие не усыпление.

    Но зоозащитники уговорили ветеринаров дать собаке шанс. После операции у собаки осталась чувствительность в лапах. Сможет ли она ходить ветеринары пока прогнозов не делают.

    Пьяный житель Саратова выбросил собаку с четвертого этажа | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».