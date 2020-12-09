Пьяный житель Саратова выбросил собаку с четвертого этажа

Бульмастифа Ладу из Саратова спасли зоозащитники. Собаку выбросил из окна нетрезвый муж владелицы животного. Как рассказала «360» одна из спасительниц Олеся, хозяйка посчитала, что собака не выживет и дала согласие на усыпление пса.

Живодера, выкинувшего Ладу задержали прямо на улице. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии.

«За что он так с ней — неясно, соседи говорят, что собака умная, неагрессивная, знает команды, воспитанная», — рассказала Олеся.

Пострадавшую собаку в тяжелейшем состоянии отвезли в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника и отбитые органы.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Олеси, хозяйка не поверила, что Ладу можно спасти и дала согласие не усыпление.

Но зоозащитники уговорили ветеринаров дать собаке шанс. После операции у собаки осталась чувствительность в лапах. Сможет ли она ходить ветеринары пока прогнозов не делают.

Источник фото: телеканал «360»

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».