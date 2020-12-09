Пьяный житель Саратова выбросил собаку с четвертого этажа
Живодера, выкинувшего Ладу задержали прямо на улице. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии.
«За что он так с ней — неясно, соседи говорят, что собака умная, неагрессивная, знает команды, воспитанная», — рассказала Олеся.
Пострадавшую собаку в тяжелейшем состоянии отвезли в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали у нее перелом позвоночника и отбитые органы.
По словам Олеси, хозяйка не поверила, что Ладу можно спасти и дала согласие не усыпление.
Но зоозащитники уговорили ветеринаров дать собаке шанс. После операции у собаки осталась чувствительность в лапах. Сможет ли она ходить ветеринары пока прогнозов не делают.
В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».