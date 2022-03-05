Четверть населения Энгельса осталась без света из-за аварии на электросетях

В Саратовской области в Энгельсе около 63 тысяч человек, то есть, примерно четверть населения города, временно остались без электричества из-за ЧП на сетях электроснабжения. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Авария произошла на высоковольтной линии электропередач. Через несколько часов последствия удалось ликвидировать. По словам местных жителей, света не было около трех часов, также наблюдались проблемы с водоснабжением.