16 апреля 2023, 20:21
Четвероклассницу из Подмосковья несколько месяцев насиловал родной дядя
Shot: 11-летняя школьница призналась, что ее несколько месяцев насиловал дядя
В Подмосковье 11-летняя школьница рассказала психологу, что ее на протяжении нескольких месяцев насиловал родной дядя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, четвероклассница из Серпухова приехала на отдых в оздоровительный центр под Наро-Фоминском. Там девочка пришла на консультацию к психологу. В разговоре с ним школьница призналась, что стала жертвой насилия.
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По словам ребенка, 42-летний родственник надругался над ней, пока матери девочки не было дома.
Психолог передала эту информацию правоохранителям. Органы опеки изъяли четвероклассницу из семьи, сейчас она находится в семейном центре помощи.
В ходе проверки выяснилось, что девочку воспитывали в неполной семье. Вместе с ней в доме проживали 31-летняя мать, младший брат и дядя, у которого есть судимость за неуплату алиментов.
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