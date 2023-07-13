Происшествия 13 июля 2023, 10:07 Четвероклассник погиб в Запорожской области под обстрелом ВСУ Председатель движения Рогов: при обстреле ВСУ Тарасовки Пологовского района погиб ребенок РИА «Новости»

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Украинские войска ударили по селу Тарасовка Пологовского района Запорожской области. Погиб один школьник, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вечером 12 июля нацисты обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребенок, ученик четвертого класса», — написал он.

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Эту информацию подтвердил ТАСС представитель экстренных служб.

Пологовский район расположен на востоке Запорожской области и граничит с ДНР. Его крупнейший город Токмак Вооруженные силы Украины обстреляли 11 июля с применением кассетных боеприпасов. Снаряды упали в районе выезда в сторону Васильевки и возле птицефабрики.

Войска Украины сменили тактику на Запорожском направлении. Они стали работать малыми группами, используя бронемашины пехоты только для подвоза новобранцев. В бригаде «Царские волки» заявили, что ВСУ бросали по 20 бойцов на штурм без техники и не считаясь с потерями в живой силе.