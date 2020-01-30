Четвероклассник поджег куртку и устроил пожар в школе Краснодара

Изначально причиной возгорания посчитали короткое замыкание, но после проверки выяснилось, что пожар устроил школьник.

Ученик нашел в раздевалке зажигалку, зажег ее и случайно задел чью-то куртку. Он увидел, что одежда горит, испугался и убежал в класс. О возгорании мальчик не рассказал, потому что побоялся наказания.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что четверокласснику нужно помочь. По его мнению, эта ситуация не должна испортить его будущее. Мэр также добавил, что лично компенсирует ущерб тем, кто в этом нуждается.

«Мальчику всего десять лет, он учится в четвертом классе. Это еще ребенок, и случившееся, уверен, — сильный эмоциональный стресс и для него, и, конечно, для всей семьи. Это случилось в школе, задача которой — воспитание, а значит — в этом есть доля и нашей ответственности», — заявил Первышов.

Он пояснил, что мальчик не должен стать изгоем из-за одного неправильного поступка. По словам главы города, ребенку необходима помощь и поддержка.