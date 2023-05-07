Происшествия 07 мая 2023, 15:47 Четвероклассник-инвалид умер в Петербурге после отказа двух скорых везти его в больницу Радио «КП»: мальчик-инвалид умер в Петербурге, две скорые отказались его госпитализировать РИА «Новости»

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Четвероклассник скончался в Петербурге после того, как две бригады скорой помощи отказались его госпитализировать. Подробности происшествия раскрыла мать мальчика, написало радио «КП».

Вечером в пятницу, 5 мая, родительница вызвала на дом врачей. Медики осмотрели ребенка, но сказали, что везти в больницу его не надо. Школьнику назначили лечение, однако на следующий день 10-летнему мальчику стало хуже.

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Мать снова обратилась за помощью. Вторая бригада сотрудников скорой оказалась солидарна со своими коллегами и не стала госпитализировать ребенка. Через два часа у четвероклассника посинели губы, перепуганная мама вызвала еще одну скорую. Однако приехавшие медики уже констатировали смерть несовершеннолетнего.

«Мальчик с детства инвалид с целым списком хронических заболеваний. Его воспитывает только мать, но семья благополучная», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Ранее в Оренбурге мальчика насмерть загрызли бездомные собаки. Ребенок гулял недалеко от дома, когда псы набросились на него. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».