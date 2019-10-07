Четверо жителей Ставрополья выжили после нападения волков

По данным информагентства, травмы у пострадавших людей разные — укусы плеч, рук и голени.

«Состояние пациентов в настоящий момент удовлетворительное», — цитирует инсайдера «Царьград».

«Дни.ру» обратили внимание на то, что волки нападали на людей в разных местах и в разное время. Остается неизвестным, это был один хищник или целая стая. Среди вероятных причин нападения может быть заболевание бешенством.