facebook_pixel
    10 августа 2022, 22:55

    Четверо взрослых и ребенок заживо сгорели в ДТП в Ростовской области

    МЧС: на ростовской трассе в ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок

    Александра Ломейко

    В Ростовской области грузовик столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем. Машина загорелась, а все находившиеся в ней люди погибли. Среди них был ребенок.

    Авария произошла вечером 10 августа на трассе Волгодонск — Зимовники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

    В 20 километрах от поселка Зимовники водитель грузового автомобиля вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Машина, в которой находились пять человек, загорелась.

    «Погибли на месте пять человек, в том числе один ребенок», — уточнили в МЧС.

    На участке, где произошло ДТП, организовали реверсивное движение. На место происшествия выехал районный прокурор Олег Сидоров. Специалисты надзорного органа начали проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.