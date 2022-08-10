Четверо взрослых и ребенок заживо сгорели в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области грузовик столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем. Машина загорелась, а все находившиеся в ней люди погибли. Среди них был ребенок.

Авария произошла вечером 10 августа на трассе Волгодонск — Зимовники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 20 километрах от поселка Зимовники водитель грузового автомобиля вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Машина, в которой находились пять человек, загорелась.

«Погибли на месте пять человек, в том числе один ребенок», — уточнили в МЧС.

На участке, где произошло ДТП, организовали реверсивное движение. На место происшествия выехал районный прокурор Олег Сидоров. Специалисты надзорного органа начали проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.