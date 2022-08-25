Четверо взрослых и ребенок пострадали после наезда автобуса на остановку в Феодосии

Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали при наезде автобуса на остановочный комплекс на автостанции в Феодосии. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.

ДТП произошло вечером 25 августа. Водитель автобуса, который ехал рейсом Краснодар — Евпатория, при парковке наехал на ограждение остановки.

На кадрах видно, что автобус разрушил заграждение, которое повалилось на землю. Рядом с поврежденной остановкой собралась толпа людей.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии выясняются.

Днем в Петербурге водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в витрину ресторана. В момент ДТП заведение было закрыто, никто не пострадал.