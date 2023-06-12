Происшествия 12 июня 2023, 16:33 Четверо вымогателей зарезали российского туриста в Стамбуле Четверо неизвестных зарезали российского туриста в Стамбуле, когда отбирали телефон Unsplash

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Российский турист умер после драки с вымогателями в центре Стамбула. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Вымогатели хотели отнять у мужчины телефон, но он начал сопротивляться. Тогда злоумышленники пырнули путешественника ножом в область сердца. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался.

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«Россиянин, который был госпитализирован с травмами, погиб», — передал канал.

Полиция начала расследование. Информацию о происшествии передали в департамент МИД.

Ранее пьяная москвичка набросилась на мужа с ножом. Пара повздорила, и женщина нанесла несколько ножевых ранений супругу в живот. Ее обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и заключили под стражу.