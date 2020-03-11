11 марта 2020, 15:22
Четверо военных пострадали при взрыве в Подмосковье
Газовый баллон разорвался в одной из военных частей Московской области. Четверо военнослужащих пострадали.
Как сообщил RТ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, трое военных отделались ушибами и ссадинами. Им оказали первую медицинскую помощь на месте. Солдат-контрактник получил более серьезные травмы. Его доставили в больницу.
«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении представителей Западного военного округа.