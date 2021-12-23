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    23 декабря 2021, 19:45

    Четверо рыбаков утонули под Самарой

    Максим Зинкин

    Четверо рыбаков погибли во время зимней рыбалки на реке около Самары. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

    Ведомство уточнило, что спасатели ГКУ «ПСС Самарской области» извлекли из воды тела четырех погибших мужчин 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения.

    Мужчины ушли на рыбалку и долгое время не выходили на связь с родственниками. Отмечается, что на берегу реки следователи обнаружили личные вещи погибших.

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

    Ранее в Липецке семилетний мальчик спас своего тонущего друга, за что был удостоен награды от губернатора области Игоря Артамонова.