Четверо рыбаков утонули под Самарой

Четверо рыбаков погибли во время зимней рыбалки на реке около Самары. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ведомство уточнило, что спасатели ГКУ «ПСС Самарской области» извлекли из воды тела четырех погибших мужчин 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения.

Мужчины ушли на рыбалку и долгое время не выходили на связь с родственниками. Отмечается, что на берегу реки следователи обнаружили личные вещи погибших.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Липецке семилетний мальчик спас своего тонущего друга, за что был удостоен награды от губернатора области Игоря Артамонова.