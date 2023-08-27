Происшествия 27 августа 2023, 07:26 Четверо работников одного предприятия и водитель КамАЗа погибли в ДТП в Хабаровском крае МВД Хабаровского края: пять человек погибли в ДТП с грузовиком Пресс-служба МВД

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Пять человек — пассажиры и водитель — погибли в опрокинувшемся грузовике в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД. КамАЗ перевозил работников одного из предприятий района.

пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

Авария произошла накануне на 91-м километре автодороги Харпичиан — Албазино в 18:30 по местному времени (11:30 по московскому). По предварительной информации, 45-летний водитель, ехавший в сторону поселка Харпичиан, не справился с управлением. В результате грузовик съехал с дороги и опрокинулся.

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Помимо водителя, погибли четверо пассажиров 55, 45, 34 лет и 31 года. Все они скончались на месте до приезда скорой помощи. По данным пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, погибшие — мужчины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП. Прокуратура Солнечного района проконтролирует ход процессуальной проверки.