Происшествия 18 января 2024, 17:14 Четверо рабочих рухнули с лесов при ремонте фасада вокзала в Ульяновске СК: 4 рабочих пострадали в Ульяновске при падении с лесов при ремонте вокзала Центральное МСУТ СК России / Telegram

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Четверо мужчин пострадали при падении со строительных лесов во время ремонта фасада железнодорожного вокзала Ульяновск-1 в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло днем 18 января. Сотрудники компании-подрядчика получили травмы, им оказали необходимую медпомощь.

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Следователи Центрального МСУТ СК вместе с сотрудниками полиции осмотрели место падения лесов для выяснения всех обстоятельств падения мужчин.

Проверка по факту происшествия продолжается. Как уточнили в пресс-службе, действия людей, ответственных за организацию ремонта фасада вокзала проверяют по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.